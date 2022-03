Il Cantante Mascherato 2022: Camaleonte canta Dove si balla (gallery)

Nella terza puntata del 4 marzo 2022 de Il Cantante Mascherato, lo show in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo potuto vedere anche l’esibizione di Camaleonte, una delle dodici maschere di questa quinta edizione, dietro cui si nasconde un misterioso personaggio vip. Camaleonte ha duettato con Mietta sulle note di Dove si balla, brano di Dargen D’Amico presentato all’ultimo Sanremo. Camaleonte, in questa puntata, è in sfida con Splendido Splendente.

A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e la new entry Arisa, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanato dalla ballerina Sara Di Vaira.

Il Cantante Mascherato: chi è Camaleonte?

Tra gli indizi mostrati attraverso le clip e le ipotesi espresse dalla giuria stasera, troviamo: Riccardo Rossi (per Insinna), Marco Bocci (secondo Arisa) e Morgan (per Facchinetti e Balivo).

A seguire, il video e le foto dell’esibizione di Camaleonte di stasera, 18 febbraio 2022, a Il Cantante Mascherato.

Video Camaleonte a Il Cantante Mascherato – 4 marzo 2022