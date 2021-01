Il Cantante Mascherato 2021, Lupo canta I giardini di marzo (foto e video)

Nella prima puntata del 29 gennaio 2021 de Il Cantante Mascherato, il talent show/detection game in onda su Raiuno e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione di Lupo, maschera dietro cui si nasconde un misterioso personaggio. Lupo ha cantato “I giardini di marzo” di Lucio Battisti.

A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanato da Simone di Pasquale e Sara Di Vaira (che, però, nella prima puntata sono salito sul palco per ballare, dal momento che il corpo di ballo del programma è in quarantena a causa di un positivo).

Voce sorprendente, quella di Lupo: tra le ipotesi fatte, Gigi D’Alessio, Riccardo Fogli e Coez.

A seguire, il video e le foto dell’esibizione di Lupo a Il Cantante Mascherato 2021.