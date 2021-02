Il Cantante Mascherato 2021, finale: Lupo canta con Anna Tatagelo (foto e video)

Nella prima manche della finale del 26 febbraio 2021 de Il Cantante Mascherato, il talent show/detection game in onda su Raiuno e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione di Lupo, maschera dietro cui si nasconde un misterioso personaggio. Lupo ha cantato il brano “Se bruciasse la città”, di Massimo Ranieri, in duetto con Anna Tatangelo. Una scelta non casuale, dal momento che in molti sostengono che sotto la maschera di Lupo si celi Gigi D’Alessio.

A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanato da Simone di Pasquale e Sara Di Vaira.

