Il Cantante Mascherato 2021: Baby Alieno sono i Ricchi e Poveri (gallery)

La prima puntata del 29 gennaio 2021 de Il Cantante Mascherato, il talent show/detection game in onda su Raiuno condotto da Milly Carlucci, ha svelato la prima identità: quella di Baby Alieno, una maschera particolarmente “abbondante” che conteneva i Ricchi e Poveri…tutti e 4! Nella prima manche Baby Alieno ha cantato un medley di canzoni con tema la luna, mentre nello spareggio finale un medley di canzoni sulle stelle.

Baby Alieno, che si scontrava con Pecorella per l’uscita dal programma, non ha atteso il verdetto e ha deciso di ritirarsi. Stare in 4 in quella maschera era difficile e soffocante, e già dopo la prima esibizione c’erano state parecchie difficoltà.

A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celasse sotto il costume, era stata la giuria formata da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo. Sebbene qualcuno avesse ipotizzato – dagli indizi – che potesse trattarsi di più persone, nessuno aveva fatto il nome dei Ricchi e Poveri.

A voi le immagini dello svelamento di Baby Alieno.