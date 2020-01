Il Cantante Mascherato 17 gennaio 2020, Pavone canta La favola mia (foto e video)

La seconda puntata de Il Cantante Mascherato del 10 gennaio 2020, in onda su Raiuno e condotta da Milly Carlucci, ha visto anche l’esibizione del Pavone, sotto il cui costume si cela l’identità di un personaggio dello spettacolo, dello sport o della musica misterioso.

A cercare di scoprire chi si celi sotto la maschera, oltre al pubblico in studio e da casa, una giuria composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli e Francesco Facchinetti. Tramite indizi presenti in alcune clip e le parole stesse del cantante mascherato, i giurati devono provare a capire chi sia il personaggio che hanno di fronte. Ipotesi che troveranno conferma solo nel momento in cui il concorrente sarà eliminato e potrà togliersi la maschera.

Pavone, che ha dato qualche nuovo indizio sulla sua persona, si è esibito cantando il brano La favola mia di Renato Zero. Tra le ipotesi fatte dalla giuria, Serena Autieri (Pravo), Fiordaliso (Mariotto), Annalisa (Pastorelli), Mietta (Insinna), Rettore (Facchinetti).

Video Pavone canta La favola mia a Il cantante mascherato IN ARRIVO