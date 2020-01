Il Cantante Mascherato 17 gennaio 2020, Coniglio canta I tuoi particolari (foto e video)

La seconda puntata de Il Cantante Mascherato del 17 gennaio 2020, in onda su Rai1 e condotta da Milly Carlucci, ha visto anche l’esibizione del Coniglio, sotto il cui costume si cela l’identità di un personaggio dello spettacolo, dello sport o della musica misterioso.

A cercare di scoprire chi si celi sotto la maschera, oltre al pubblico in studio e da casa, una giuria composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli e Francesco Facchinetti. Tramite indizi presenti in alcune clip e le parole stesse del cantante mascherato, i giurati devono provare a capire chi sia il personaggio che hanno di fronte. Ipotesi che troveranno conferma solo nel momento in cui il concorrente sarà eliminato e potrà togliersi la maschera.

Coniglio, che dato qualche nuovo indizio su se stesso, si è esibito cantando il brano I tuoi particolari di Ultimo. Tra le ipotesi fatte, Pastorelli e Insinna hanno pensato a Teo Mammucari, Kekko dei Modà per Facchinetti, Salvo Sottile per la Pravo e Raf per Mariotto.

Video Coniglio canta I tuoi particolari a Il cantante mascherato