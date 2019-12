Il campionato fa 90 su Rai 2: presentatrice ed ospiti

Il 29 dicembre 2019, su Raidue, va in onda Il campionato fa 90, speciale che celebra i 90 anni del girone unico del massimo campionato di calcio italiano. Una serata di risate, ricordi ed ospiti legati alla Storia del calcio. In studio, a condurre quello che è un vero e proprio quiz, ci sarà Mia Ceran, giornalista e già conduttrice di Quelli che il calcio, affiancata da Luca e Paolo, con cui conduce il contenitore domenicale di Raidue, e da Ubaldo Pantani, nei panni di un grande campione del passato.

Il programma, tramite le domande del quiz fatte a nove ex calciatori protagonisti della Serie A dagli anni Sessanta ad oggi, celebrerà i 90 anni del campionato con ironia e passione per il calcio. Un’occasione per festeggiare il calcio italiano a tutto tondo, con il ricordo di partite memorabili, goal straordinari, rilevanti episodi di costume, squadre fenomenali, immagini indimenticabili. Il quiz sarà un divertente pretesto per rivivere emozioni del passato e del presente, celebrare giocatori che hanno fatto parte della nostra memoria collettiva e che hanno accompagnato la nostra fede sportiva.

Il tutto, con le immagini del repertorio Rai e le testimonianze di personaggi appartenenti al mondo del calcio, come giocatori, presidenti, allenatori, giornalisti e tifosi. I nove calciatori che giocheranno nel quiz, invece, sono Giuseppe Boninsegna, Oscar Damiani, Eraldo Pecci per gli anni 60/70; Evaristo Beccalossi, Giuseppe “Nanu” Galderisi e Bruno Giordano per gli anni 80/90, Federico Balzaretti, Luca Toni e Nicola Ventola per gli anni 2000/10.

Il campionato fa 90, streaming

