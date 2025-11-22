Il cacciatore e la regina di ghiaccio, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 22 novembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio – Trama

“Il cacciatore e la regina di ghiaccio” è un film fantasy del 2016 diretto da Cedric Nicolas-Troyan, che funge da prequel, spin-off e sequel di “Biancaneve e il cacciatore” del 2012, ispirato alla fiaba dei fratelli Grimm. La storia esplora il passato della perfida regina Ravenna e introduce sua sorella Freya, la Regina di Ghiaccio, un tempo gentile ma trasformata in una strega crudele dopo un tradimento amoroso che le ha risvegliato poteri magici capaci di congelare i nemici con il solo respiro.

Esiliata nel regno del Nord, Freya forma un esercito invincibile di cacciatori orfani, imponendo loro un unico divieto: non innamorarsi mai. Tra questi guerrieri spiccano Eric, il cacciatore, e la guerriera Sara, che violano la regola innamorandosi segretamente. Scoperti, vengono separati da un’illusione crudele: Eric crede Sara morta, mentre lei pensa che lui l’abbia abbandonata. Anni dopo, con Ravenna risorta dagli abissi e alleata con Freya per conquistare le Terre Incantate usando uno specchio magico rubato, Eric viene richiamato per recuperarlo. Lungo il cammino, incontra i nani esiliati e scopre che Sara è viva e ancora innamorata di lui.

Insieme, radunano alleati per opporsi alle sorelle malvagie in un’epica battaglia tra ghiaccio, fuoco e illusioni, dove l’amore diventa l’arma più potente per sconfiggere il cuore congelato di Freya.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio – Cast

Il cast è guidato da Chris Hemsworth nel ruolo di Eric, il cacciatore tormentato e valoroso, e da Charlize Theron che riprende con maestria la parte della spietata Ravenna. Emily Blunt interpreta Freya, la Regina di Ghiaccio, donandole una vulnerabilità gelida e ipnotica che ruba la scena. Jessica Chastain è Sara, la guerriera indomita e amorevole, mentre Sam Claflin appare come William, l’amico leale del cacciatore.

Tra i nani comici e coraggiosi spiccano Nick Frost come Nion, Rob Brydon come Gryff e Alexandra Roach come Doreena, che aggiungono tocchi di umorismo alla tensione epica. Sophie Cookson dà vita a Pippa, un’altra cacciatrice ribelle, e Colin Morgan al Duca di Blackwood, un nobile intrigante. Completano il gruppo Sheridan Smith come Mrs. Bromwyn, Sam Hazeldine come Leifr e il piccolo Conrad Khan nel ruolo del giovane cacciatore.