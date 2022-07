Il cacciatore di teglie su NOVE: orari e puntate in streaming

Dopo il successo di Little Big Italy, Francesco Panella torna su NOVE con un nuovo programma dal titolo Il cacciatore di teglie. Questa volta il celebre imprenditore romano andrà alla ricerca di cibo casalingo italiano a New York.

In ogni puntata vedremo protagoniste tre famiglie italiane emigrate negli Stati Uniti che avranno l’obiettivo di ospitare Panella e convincerlo con piatti tipici della cucina italiana, dimostrando che, pur essendo dall’altra parte del mondo, hanno mantenuta forte il legame con l’Italia.

Il cacciatore di teglie: orari e puntate

La prima puntata Il cacciatore di teglie andrà in onda su NOVE a partire dalle ore 21.25 di mercoledì 13 luglio.

Il cacciatore di teglie in streaming

Il cacciatore di teglie è visibile anche in streaming: nel giorno e nell’orario della messa in onda televisiva, infatti, è possibile vedere gli episodi accedendo alla sezione Guida TV di discovery+, il portale che permette di accedere alla programmazione dei canali di Discovery Italia e un ricco catalogo di contenuti on demand.