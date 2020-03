Il Cacciatore 2, la trama della terza puntata

Il 4 marzo 2020, su Raidue, va in onda la terza puntata de Il Cacciatore 2, seconda stagione della fiction liberamente tratta dal libro “Cacciatore di mafiosi” di Alfonso Sabella (edito da Mondadori) e con protagonista Francesco Montanari nei panni del Pm Saverio Barone che, una volta entrato nel pool Antimafia di Palermo, trasforma il suo lavoro quasi in un’ossessione, con l’obiettivo di catturare il boss mafioso Giovanni Brusca (Edoardo Pesce), assassino di Giovanni Falcone.

Nel cast della serie tv troviamo anche Francesco Foti (Carlo Mazza), Miriam Dalmazio (Giada Stranzi), Alessio Praticò (Enzo Brusca) e Roberto Citran (Andrea Elia).

Il Cacciatore 2, terza puntata

Non me ne sono mai andato

La caccia di Saverio ha finalmente portato un risultato importante e condotto la polizia ad arrestare Salvatore Cucuzza, cassiere e amministratore dell’impero del narcotraffico di Brusca. Nel suo nascondiglio, gli agenti hanno trovato una misteriosa agendina piena di informazioni manoscritte, tutte accuratamente criptate.

Decifrare l’agenda di Cucuzza non è semplice, ma, una volta risolto l’enigma, gli inquirenti vi trovano una miniera di indizi che li conducono vicinissimo al proprio obiettivo. Sono ignari del fatto che Brusca sta architettando una serie di contromosse volte a depistare le loro indagini con l’intenzione di far ricadere le colpe dei suoi crimini su Aglieri (Gaetano Bruno) e Provenzano (Marcello Mazzarella).

Per fare ciò, Giovanni deve persuadere suo fratello Enzo a seguirlo senza esitazioni. Inizia perciò a plagiarlo, ad avvicinarlo sempre più a sè, alternando coercizione e affetto fraterno, fino a separarlo dalla sua amata Maria (Veronica Lucchesi). Malgrado gli sforzi di Saverio per arrivare alla verità, è Mazza a trovarsi in mano il tassello mancante per individuare Brusca.

Un colpo di fortuna, che scatena in Mazza la voglia di rimettersi al lavoro con il doppio della foga, e gli dona anche la forza per dire a Saverio e a Giada di smetterla con i loro giochi da ragazzini e fare finalmente i conti con i loro sentimenti.

Diciannove e cinquanta

La caccia a Giovanni Brusca è giunta alle sue battute finali. Il cerchio degli investigatori si sta stringendo intorno al boss, che è tuttavia pronto a riceverli: Enzo è infatti completamente plagiato. Insieme hanno architettato un sistema di false piste che, anche in caso di arresto, gli garantirà un viatico per ottenere la libertà in tempi brevi.

L’ultimo passo da compiere è condurre Enzo a una scelta definitiva: dire la verità a Maria e convincerla a unirsi alla loro latitanza, oppure lasciarla andare per sempre. Per una volta tocca a Enzo decidere o almeno questo è ciò che crede lui.

Anche Saverio è di fronte a una scelta difficile: deve capire in breve tempo se desidera gettarsi anima e corpo nella caccia ai Brusca, oppure provare a raccogliere i pezzi della sua relazione con Giada e farla funzionare una volta per tutte.

Il dilemma è reso ancora più difficile dalla presenza di Francesca (Francesca Inaudi), la quale condivide con Saverio lo stesso spirito di abnegazione e la stessa determinazione a liberare la Sicilia dalla criminalità organizzata.

Localizzare con esattezza la villetta in cui Brusca si nasconde è un’impresa meno semplice del previsto: per metterlo nel sacco occorre un’idea geniale. Al momento del blitz, tutto sembra andare per il meglio. Nessuno si aspetta che i fratelli Brusca sono finalmente pronti a calare il loro asso nella manica.

Il Cacciatore 2, streaming

E’ possibile vedere Il Cacciatore 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay ed in Fiction, nella sottosezione “Drammatico”. A questo link la pagina ufficiale della fiction.