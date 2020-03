Il Cacciatore 2, la trama dell’ultima puntata

L’11 marzo 2020, su Raidue, va in onda la quarta ed ultima puntata de Il Cacciatore 2, seconda stagione della fiction liberamente tratta dal libro “Cacciatore di mafiosi” di Alfonso Sabella (edito da Mondadori) e con protagonista Francesco Montanari nei panni del Pm Saverio Barone che, una volta entrato nel pool Antimafia di Palermo, trasforma il suo lavoro quasi in un’ossessione, con l’obiettivo di catturare il boss mafioso Giovanni Brusca (Edoardo Pesce), assassino di Giovanni Falcone.

Nel cast della serie tv troviamo anche Francesco Foti (Carlo Mazza), Miriam Dalmazio (Giada Stranzi), Alessio Praticò (Enzo Brusca) e Roberto Citran (Andrea Elia).

Il Cacciatore 2, ultima puntata

L’anno del dragone

La sorte sorride ironica ai magistrati Mazza e Barone: Giovanni Brusca ha deciso di pentirsi nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci. Poco dopo averlo catturato, i due PM sono costretti a offrire all’assassino di Giuseppe Di Matteo e del giudice Falcone degli sconti di pena in cambio delle informazioni di cui è in possesso. Quello che non possono immaginare è che Giovanni Brusca sta giocando la sua partita un passo avanti a loro.

Un tesoro

Giovanni Brusca, messo alle strette e abbandonato anche da suo fratello Enzo, decide di pentirsi. Questa volta per davvero. E la prima informazione che dà ai magistrati vale oro: il soprannome del vivandiere di Bernardo Provenzano (Marcello Mazzarella), una pista per arrivare al vertice di Cosa Nostra. Unita alle informazioni raccolte negli anni da Francesca (Francesca Inaudi), questa novità infonde in Barone e Mazza una speranza che credevano di aver perduto.

Il Cacciatore 2, streaming

E’ possibile vedere Il Cacciatore 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay ed in Fiction, nella sottosezione “Drammatico”. A questo link la pagina ufficiale della fiction.