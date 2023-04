Il Borgo dei Borghi 2023: elenco, vincitore e come votare

Torna puntale, come ogni primavera, un appuntamento a metà tra la gara e la promozione del nostro Paese. Il Borgo dei Borghi 2023, in onda domenica 9 aprile, alle 21:15, su Raitre, si propone infatti non solo di eleggere il Borgo più bello d’Italia, ma anche di far conoscere delle località poco conosciute ma meritevoli di attenzione.

Il Borgo dei Borghi 2023, elenco

L’elenco dei candidati a Borgo dei Borghi 2023 è stato svelato nel corso delle puntate di Kilimangiaro su Raitre, dalla conduttrice Camila Raznovich (che è anche alla guida di questo speciale in prima serata). Ecco quali sono i paesi in lizza:

Casoli (Chieti) in Abruzzo;

Miglionico (Matera) in Basilicata;

Diamante (Cosenza) in Calabria;

Cetara (Salerno) in Campania;

Bagnara di Romagna (Ravenna) in Emilia-Romagna;

Marano Lagunare (Udine) in Friuli-Venezia Giulia;

Ronciglione (Viterbo) nel Lazio;

Campo Ligure (Genova) in Liguria;

Bellano (Lecco) in Lombardia;

Esanatoglia (Macerata) nelle Marche;

Monteroduni (Isernia) in Molise;

Castagnole Delle Lanze (Asti) in Piemonte;

Castro (Lecce) in Puglia;

Sant’Antioco (Carbonia-Iglesias) in Sardegna;

Salemi (Trapani) in Sicilia;

Campiglia Marittima (Livorno) in Toscana;

Bondone (Trento) in Trentino-Alto Adige;

Citerna (Perugia) in Umbria;

Issogne (Aosta) in Valle d’Aosta;

Possagno (Treviso) in Veneto.

Il Borgo dei Borghi 2023, il vincitore

Il vincitore viene annunciato al termine della puntata speciale in onda in prima serata su Raitre e condotta da Camila Raznovich e che racconta i venti borghi candidati, mostrandone le bellezze di ciascuno.

Il Borgo dei Borghi 2023, come votare?

Le votazioni, in realtà, si sono chiuse il 26 marzo scorso, e si sono svolte via internet. Al voto online si aggiunge quello di una giuria specializzata, composta da Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica in tv e sul web; Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico e Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi.