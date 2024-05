Il bodyguard e la principessa, film su Rai 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 15 maggio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Il bodyguard e la principessa, commedia romantica canadese del 2022 diretta da David Weaver. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il bodyguard e la principessa – Trama

Il film racconta la storia di Amelia, principessa ereditiera del regno di Bundbury, che sogna di vivere una vita normale, lontana dai doveri reali. Per questo, decide di organizzare una fuga a Chicago con il suo artista preferito, Wes Riverton.

Tuttavia, il piano viene complicato dall’arrivo di Grady, una guardia del corpo incaricata di proteggere la principessa. Tra Amelia e Grady nasce subito un’intesa particolare, che li porterà a vivere una serie di avventure divertenti e rocambolesche. Tra intrighi di palazzo, inseguimenti e situazioni comiche, i due protagonisti scopriranno che l’amore può nascere anche nei posti più inaspettati.

Il bodyguard e la principessa – Cast

Philippa Northeast nel ruolo di Amelia Bell, la principessa di Bundbury

Brant Daugherty nel ruolo di Grady Beck, la guardia del corpo

Sarah-Jane Redmond nel ruolo di Ava Bell, la madre di Amelia

Vincent Gale nel ruolo di Andreas Bell, lo zio di Amelia

Khamisa Wilsher nel ruolo di Camille, l’amica di Amelia

Andre Anthony nel ruolo di Wes Riverton, l’artista

Catherine Barroll nel ruolo di Paula Beck, la madre di Grady