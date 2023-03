Il benessere dei nostri amici animali

Ci accompagnano nella vita di tutti i giorni. Ci danno il buongiorno appena apriamo gli occhi, ci fanno le feste quando rientriamo a casa, sono con noi nei momenti belli come in quelli brutti: gli animali sono veri membri della famiglia, e spesso diventano amici con cui costruire un rapporto molto più sincero e profondo di quanto accade nei confronti di tante persone. È dunque importante cercare di mantenerli al meglio, anche con il supporto di prodotti utili e non invasivi legati al settore della veterinaria.

La loro salute per una lunga vita insieme

Quando hanno qualche difficoltà di tipo psicologico o fisico, i nostri amici animali talvolta ce lo fanno capire. Con gesti, movimenti, azioni, espressioni. Altre volte invece non lasciano trasparire nulla, in virtù della loro straordinaria sopportazione di dolori e malesseri. Noi abbiamo in ogni caso il compito di monitorare costantemente il loro stato di salute, e muoverci con rapidità per qualsiasi avvisaglia legata al possibile insorgere di problematiche. Il legame con gli animali a volte può diventare straordinario, unico, inspiegabile: un amore che travalica i confini della razionalità, non solo tra uomo e cane, ma anche con i gatti o con altre specie in grado di regalare sterminate quantità di affetto. Gli animali sono messi in mostra un po’ ovunque, diventano persino protagonisti di programmi televisivi sulle reti nazionali , e almeno a parole quasi tutti dicono di volerli difendere: sappiamo però come la realtà sia ben diversa, e come molti di loro vadano invece incontro a un destino di abbandono e solitudine. I più fortunati, ovvero quelli che possono avere una casa e una famiglia, per tutta la loro vita o almeno parte di essa, sanno sempre contraccambiare, donando gioia e armonia.

Da parte nostra, possiamo provare a rendere ancora più piacevole la loro quotidianità, con l’utilizzo di prodotti veterinari in vendita senza ricetta sulle più fornite farmacie online, vantaggiose per i costi mediamente più bassi rispetto alle farmacie tradizionali e per la comodità di consegna direttamente presso il proprio domicilio.

Differenti marchi, differenti tipologie

Alcuni dei prodotti in vendita negli shop vengono consigliati dal proprio veterinario di fiducia; altri possono essere acquistati anche su iniziativa personale, purché naturalmente siano adatti all’uso specifico. Il ventaglio di opportunità in questo senso è molto ampio e si è esteso in questi ultimi anni. Tra i micro settori di maggiore interesse, possiamo ad esempio evidenziare prodotti destinati alla regolarizzazione intestinale degli animali, integratori alimentari con cui compensare carenze in termini di apporto vitaminico, alimenti specifici per alcune condizioni (ad esempio l’ insufficienza renale cronica , oppure un eccesso di peso corporeo ), supporti di cui usufruire in caso di infezioni o patologie di moderata entità. A ciò si aggiungono inoltre composizioni destinate prettamente all’aspetto estetico dell’animale, ovvero shampoo e creme rivolti alla pulizia e alla lucentezza del pelo.

I prodotti di veterinaria non sempre sono disponibili a buon mercato; la fruizione delle farmacie online può essere proficua per ottenere riduzioni sul prezzo di vendita o altre modalità di sconto.

Foto: il Mirto