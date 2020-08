Il bambino con la testa all’ingiù stasera su Real Time

È una storia davvero incredibile quella che troveremo stasera su Real Time. L’emittente specializzata in casi di malattie rarissime presenta il documentario Il bambino con la testa all’ingiù.

Si tratta della storia di Mahendra Ahiwar, un ragazzino dodicenne che soffre di una patologia che lo costringe a piegare la testa al punto da farla letteralmente pendere dal collo. Della storia si è interessata Julia Jones, la cui sottoscrizione online ha permesso di raccogliere i fondi per farlo operare alla spina dorsale dal dottor Rajagopalan Krishnan, chirurgo presso l’Apollo Hospital a Delhi.

Mahendra Ahiwar è morto

Purtroppo come spesso capita in questi casi, l’epilogo non è stato felice. Pur essendo riuscito l’intervento, la situazione di Mahendra era già fortemente compromessa, e circa 8 mesi dopo l’operazione, il ragazzo è morto improvvisamente a causa di arresto cardiaco dovuto probabilmente a complicazioni polmonari.

Il bambino con la testa all’ingiù in tv

L’appuntamento con Il bambino con la testa all’ingiù si rinnova questa sera mercoledì 5 agosto alle 23.10 su Real Time. Il programma dura intorno ai 55 minuti e terminerà verso le 0.05.