I Soliti Ignoti, oggi lo speciale Telethon 2019: gli ospiti

Anche quest’anno sarà una puntata speciale de I Soliti Ignoti-Il ritorno a chiudere la maratona benefica di Telethon: oggi, 21 dicembre 2019, dalle 20:35 su Raiuno andrà infatti in onda una puntata speciale del quiz condotto da Amadeus, della durata maggiore rispetto alle solite, con numerosi personaggi famosi che si metteranno in gioco.

Lo scopo del gioco resta sempre lo stesso, ovvero indovinare a chi appartengano, tra gli ignoti in studio, le peculiarità elencate. Alla fine, ci sarà come sempre il gioco del “parente misterioso”, tramite cui si potrà vincere il montepremi accumulato durante il programma.

Come detto, però, essendo una puntata speciale, dedicata a Telethon, i soldi in palio andranno tutti a favore della raccolta fondi che è partita la settimana scorsa. Numerosi, quindi, gli ospiti in studio: Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Riccardo Rossi, Il Volo, Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli. Alcuni di loro giocheranno con Amadeus; altri, invece, saranno gli ignoti di cui si dovrà indovinare la particolarità.

I Soliti Ignoti speciale Telethon 2019, streaming

E’ possibile vedere I Soliti Ignoti speciale Telethon 2019 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.