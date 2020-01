I Soliti Ignoti 6 gennaio 2020, speciale Lotteria Italia: gli ospiti

I Soliti Ignoti-Il ritorno dedica una puntata speciale, in onda il 6 gennaio 2020, alle 20:35 su Raiuno, dedicata alla Lotteria Italia. Durante la serata, infatti, saranno estratti i cinque biglietti vincenti di prima categoria, tra cui il biglietto dal valore di 5 milioni di euro.

Il gioco, però, resterà sempre lo stesso, ovvero indovinare a chi appartengano, tra gli ignoti in studio, le peculiarità elencate. Alla fine, ci sarà come sempre il gioco del “parente misterioso”, tramite cui si potrà vincere il montepremi accumulato durante il programma.

Numerosi gli ospiti presenti, sia come ignoti che come protagonisti del gioco finale che determinerà il valore dei biglietti estratti: come rivelato da TvBlog, vedremo Paolo Fox, Fabio Rovazzi, Nino Frassica, Gabriella Germani, Lino Guanciale e Daniele Liotti. Nel gioco finale, i 5 biglietti saranno abbinati a 5 personaggi famosi, che si sfideranno e determineranno così l’ordine dei cinque premi.

Inoltre, la serata servirà ad Amadeus per ospitare i 22 artisti che saranno in gara al prossimi Festival di Sanremo, condotto proprio da lui. A quanto pare, però oltre ai 22 cantanti già annunciati la settimana scorsa, se ne aggiungeranno altri due, facendo così salire a 24 il numero totale di artisti in gara.

I Soliti Ignoti Lotteria Italia 2020, streaming

E’ possibile vedere I Soliti Ignoti Lotteria Italia 2020 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.