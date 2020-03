I signori della neve su DMAX: puntate e streaming

I signori della neve è un programma della categoria reality in onda da stasera su DMAX. Si tratta di un format originale ambientato in Val Gardena, provincia di Bolzano, presso il Sasslong (Sassolungo). Parla del rifugio Comici e di tutta l’equipe diretta da Igor Marzola e comprendente circa 70 dipendenti impegnati nell’apertura di una delle più grandi strutture ricettive italiane, comprensiva di impianti di risalita. Obiettivo: approntare il tutto in circa 40 giorni in vista dell’inizio della stagione, il 5 dicembre.

I signori della neve – Orari e canale

I signori della neve va in onda su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) ogni martedì dalle ore 21,25 alle 23,20 per una durata di due ore circa a puntata.

Rifugio Comici-Sasslong – Dove si trova

I signori della neve – Puntate in streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. la pubblicazione avviene generalmente subito dopo la messa in onda. Subito sotto trovate la prima puntata in streaming, dal titolo La nuova stagione sciistica.