Questa sera, sabato 26 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film I segreti di Yellowstone. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

I segreti di Yellowstone – Trama

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, la storica rassegna di film thriller e suspense, va in onda I segreti di Yellowstone, diretto da Tony Dean Smith. La trama segue Jessie e sua figlia Michelle, in viaggio attraverso il Parco Nazionale di Yellowstone, quando un guasto alla loro auto prelude alla misteriosa scomparsa della ragazza. Accusata di rapimento, Jessie, disperata, deve collaborare con un meccanico del posto per ritrovare la figlia. Tra tensioni familiari, intrighi e il fascino selvaggio dell’America, il film intreccia un giallo avvincente che cattura fino all’ultimo istante.

I segreti di Yellowstone – Cast

con Lucie Guest, Jonathan Scarfe e Cassandra Sawtell.

