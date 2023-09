I profondi segreti della mia famiglia, film-tv su Rai 2: trama, finale e cast

Questa sera, domenica 17 settembre 2023, alle 21:00 va in onda I profondi segreti della ia famiglia, film-tv andato in onda su Lifetime nel 2021 con il titolo “Hidden Family Secrets” (ma anche noto con il titolo “A Mother’s Lie”). La storia è quella di una madre che in passato ha mentito alla figlia, ma quella bugia ora rischia di venire a galla.

La trama de I profondi segreti della mia famiglia

Joyce Hollingsworth (Sonja Smits) è un’ambiziosa donna d’affari che fa tutto il necessario per proteggere la reputazione della sua azienda di cosmetici. Quindi, quando scopre che sua figlia adolescente, Katherine (Alex Paxton-Beesley), è incinta del suo fidanzato, Chuck (Gabriel Venneri), Joyce proibisce a Katherine di dire a Chuck della gravidanza e alla fine dice a Katherine che il suo bambino è morto durante il parto mentre era segretamente incinta, incaricando il medico curante di dare la bambina in adozione.

Vent’anni dopo, Katherine è felicemente sposata con Chuck. La loro vita ideale, però, viene sconvolta, poiché cercano disperatamente un donatore di midollo osseo che possa salvare la loro giovane figlia, Haley (Zoe Sarantakis), che sta morendo di leucemia. Non volendo vedere suo nipote soffrire e sapendo che Haley ha un donatore compatibile con la sua sorella biologica, Joyce rintraccia la primogenita di Katherine, che è stata adottata e chiamata Libby (Madelyn Keys).

Lottando per permettersi di restare al college, Libby accetta la lucrosa offerta di Joyce di essere la donatrice di midollo osseo di Haley a condizione di completo anonimato, senza rendersi conto che Joyce è sua nonna biologica e Haley è sua sorella biologica.

Mentre Libby e Haley si preparano per l’intervento chirurgico, Joyce fa gli straordinari per assicurarsi che medici e infermieri non rivelino l’identità di Libby a Katherine. Ma quando la menzogna di Joyce va fuori controllo, Katherine mette insieme i pezzi e deve affrontare la madre controllante una volta per tutte se spera di salvare entrambe le sue figlie.

Il finale de I profondi segreti della mia famiglia

-Attenzione: spoiler-

Sia Libby che Katherine scoprono la bugia di Joyce, che intanto ha ucciso la dottoressa che era conoscenza del segreto e l’infermiere che se l’è fatto scappare poco prima dell’intervento di Libby. Raggiunge così Libby nella casa sul lago dove l’ha fatta andare per la convalescenza, la stessa dove Katherine anni prima aveva partorito.

Con la scusa di un chiarimento, Joyce droga Libby, per poi iniettarle una soluzione letale ed ucciderla. Ma Katherine arriva in tempo ed affronta la madre, aiutata da Libby, che si è ripresa. Le due uccidono Joyce. Tempo dopo, nella casa sul lago, la famiglia festeggia il compleanno di Hailey.

Il cast de I profondi segreti della mia famiglia

Sonja Smits è Joyce Hollingsworth;

Alex Paxton-Beesley è Katherine;

Madelyn Keys è Libby;

Gabriel Venneri è Chuck;

Nick Name è Nick;

Zoe Sarantakis è Haley;

Geraldine Ronan è la Dottoressa Baker;

Louise Kerr è Nora.

Dove vedere I profondi segreti della mia famiglia

È possibile vedere il film-tv in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.