Questa sera, sabato 26 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film I predatori dell’Arca Perduta. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

I predatori dell’Arca Perduta – Trama

I predatori dell’arca perduta (1981) è il primo capitolo della saga di Indiana Jones, ambientato nel 1936. L’archeologo e avventuriero Indiana Jones (Harrison Ford) viene incaricato dai servizi segreti americani di trovare la leggendaria Arca dell’Alleanza, un manufatto biblico contenente i Dieci Comandamenti, prima che cada nelle mani dei nazisti, che vogliono sfruttarne il potere per dominare il mondo.

Dopo un’avventura nella giungla peruviana, dove viene tradito dal rivale René Belloq (Paul Freeman) che gli ruba un idolo d’oro, Indiana si reca in Nepal per ritrovare Marion Ravenwood (Karen Allen), una vecchia fiamma in possesso di un medaglione chiave per localizzare l’Arca. Insieme, viaggiano in Egitto, dove, con l’aiuto dell’amico Sallah (John Rhys-Davies), affrontano trappole mortali, serpenti e inseguimenti mozzafiato. Dopo aver trovato l’Arca in un pozzo egiziano, Indiana viene catturato dai nazisti, ma riesce a scappare e a inseguirli fino a un’isola segreta, dove l’apertura dell’Arca scatena forze soprannaturali che cambiano le sorti della missione.

Il film è un mix di azione, avventura, umorismo e suspense, con un ritmo incalzante e scene iconiche che hanno definito il genere avventuroso.

I predatori dell’Arca Perduta – Cast

Harrison Ford come Indiana Jones: Archeologo e professore universitario, noto per il suo coraggio, il cappello fedora e la frusta. Ford si preparò intensamente, imparando a usare la frusta per rendere autentico il personaggio.

Karen Allen come Marion Ravenwood: Avventuriera tenace e indipendente, ex fiamma di Indiana, che lo aiuta nella ricerca dell’Arca. Spielberg la scelse per la sua naturalezza e professionalità.

Paul Freeman come Dr. René Belloq: Archeologo francese, rivale di Indiana, alleato dei nazisti. Il ruolo fu inizialmente offerto a Giancarlo Giannini, ma Freeman fu scelto per la sua performance in un film della BBC.

John Rhys-Davies come Sallah: Scavatore egiziano e amico fidato di Indiana, noto per il suo carisma e lealtà.

Denholm Elliott come Dr. Marcus Brody: Collega accademico di Indiana, figura paterna e mentore.

Ronald Lacey come Maggiore Arnold Toht: Spietato agente nazista, antagonista secondario. Il ruolo fu offerto a Klaus Kinski, che lo rifiutò.

Wolf Kahler come Colonnello Dietrich: Ufficiale nazista che supervisiona la ricerca dell’Arca.

