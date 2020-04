I misteri di Emma Fielding – Più amara della morte su Raidue: trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 16:50 va in onda I misteri di Emma Fielding, ciclo di film-tv tratto dall’omonima saga di romanzi gialli con protagonista Emma Fielding (Courtney Thorne-Smith), archeologa che si trova coinvolta in alcuni misteri legata ai siti su cui lavora.

I misteri di Emma Fielding-Più amara della morte, la trama

Il 5 aprile 2020 va in onda il film-tv “Più amara della morte”. Mentre Emma cerca di convincere i piani alti del Dipartimento ad indagare sulla sparizione di alcuni oggetti di valore dal Kenzer College, la protagonista deve lavorare anche ad un nuovo mistero.

La Professoressa Althea Harrison (Janet Kidder), Presidente dell’Associazione degli Studi di Archeologia Americana, viene avvelenata poco prima di annunciare il suo successore. Insieme a Jim, Emma inizia ad indagare, scoprendo che l’omicidio è legato ai furti nell’archivio ed alle lotte interne all’Associazione per la successione alla presidenza.

I misteri di Emma Fielding-Più amara della morte, il cast

Ecco il cast de I misteri di Emma Fielding-Più amara della morte:

Courtney Thorne-Smith: Emma Fielding

James Tupper: Jim Connor

Adam DiMarco: Joe

Tess Atkins: Carey

Janet Kidder: Athena Harrison

Mark Valley: Duncan Thatcher

Crystal Balint: Ruby

Craig March: Capo Sicurezza Breck

Sharon Taylor: Sceriffo Dunbar

Peter Bryant: Preside Hawkins

James Dean: Milton Oberland

E’ possibile vedere I misteri di Emma Fielding-Il sito perduto in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.