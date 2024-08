I misteri della marea, film su Rai 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 14 agosto 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film I misteri della marea. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

I misteri della marea – Trama

Sulle spiagge della costa atlantica francese, un inquietante fenomeno attira l’attenzione degli investigatori: con la bassa marea, emergono pacchi di purissima cocaina. A complicare ulteriormente la situazione, viene ritrovato il corpo senza vita di Lucas Lagne, giovane erede di una potente famiglia del luogo, proprietaria di un importante cantiere navale.

A indagare su questo doppio mistero vengono chiamati Sarah e Ben, due detective dal passato comune. Sarah, incinta del fratello di Ben, era fuggita dalla città anni prima a causa di una tragedia che l’aveva segnata profondamente. Il ritrovamento del corpo di Lucas e il legame con la famiglia di Ben la costringeranno a confrontarsi con il suo passato e a svelare i segreti che aveva cercato di nascondere.

Mentre si addentrano nell’indagine, Sarah e Ben scoprono un intreccio complesso di relazioni, tradimenti e vendette che coinvolge non solo la famiglia Lagne, ma anche altri personaggi chiave della comunità locale. La scoperta delle origini di Lucas e i traumi del suo passato si riveleranno fondamentali per risolvere il caso e far luce sulle misteriose morti.

I misteri della marea – Cast

Garance Thénault: interpreta Sarah, l’investigatrice tormentata dal passato.

Christopher Bayemi: interpreta Ben, il detective partner di Sarah.

Altri attori: Il cast completo include altri volti noti del panorama cinematografico francese, che interpretano i membri della famiglia Lagne e altri personaggi coinvolti nella vicenda.