I Migliori Anni dell’Estate, ospiti ultima puntata 27 maggio 2023

Il successo de I Migliori Anni, lo show di Raiuno condotto da Carlo Conti che celebra i successi dei decenni passati, ha generato uno spin-off- I Migliori Anni dell’Estate è stato infatti pensato per ricordare le hit dei mesi estivi ed i vari tormentoni che ci hanno tenuti compagnia. L’appuntamento è sempre in prima serata, alle 21:25.

I Migliori Anni dell’Estate, puntata 27 maggio

L’ultima puntata di questa edizione ha come ospite d’eccezione Mogol, che commenta i brani della sua personale ed esclusiva hit parade. La puntata vede anche la presenza di due pezzi da novanta della musica italiana: Patty Pravo con le sue hit estive come “La bambola” e “Pensiero stupendo” per esempio, e Pupo, con la sua “My List”, durante cui canta i suoi successi e parla dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite.

Protagonista del “Juke Box” è Donatella Rettore: un’occasione per ascoltare brani mitici come “Kobra” e “Splendido splendente”, ma non solo. Nel corso della serata, si fa un viaggio nella memoria musicale con alcune hit ancora oggi molto amate anche dai giovani.

A rappresentare gli anni ’60 e ’70, l’ex voce dei Santa Esmeralda, Leroy Gomez, con la cover di “Don’t let me be misunderstood”; si balla con i Gibson Brothers con la loro “Cuba”; spazio alle poesie dei Dik Dik con “Senza luce”, “Sognando la California” e “L’isola di Wight”; Michele Pecora canta i sentimenti in “Era lei” mentre The Ritchie Family porta il proprio ritmo statunitense con “The best disco in town” e “American generation”. Infine Gianmarco Carroccia interpreta alcuni successi nello spazio dedicato a Lucio Battisti.

Gli anni ’80 vedono sul palco nomi altrettanto amati, come Johnson Righeira che presenterà due inni estivi: “Vamos a la playa” e “L’estate sta finendo”. Direttamente dalla Germania arrivano The Twins con “Face to face” e “Heart to heart”. Ecco anche i Matia Bazar con l’intramontabile “Ti sento” mentre il rock inglese irromperà con Katrina e l’indimenticabile “Walking on Sunshine”.

Grande protagonista sarà anche Samantha Fox con “Touch me (I want your body)”. Un salto nel 1999 poi con Miranda e il suo tormentone “Vamos a la playa” e mentre gli anni Duemila vedrà Las Ketchup cantare “Aserejé”. Grandi protagoniste, poi, le classifiche delle “Canzoni dell’estate”, formate sul gradimento espresso dai telespettatori. “Commentatori del tempo” sono Dado e Gigi e Ross.

Le novità de I Migliori Anni 2023

Anche questa edizione è un susseguirsi di ricordi dei decenni passati per ripercorrere un vero e proprio viaggio che attraverserà quarant’anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni: ancora una volta l’occasione per fare un tuffo all’indietro regalando emozioni.

Molti i momenti per ascoltare successi di un tempo (sia italiani che internazionali), con l’interpretazione live dei cantanti originali: previsto il rapido racconto di un anno e, quindi, il brano dello stesso anno oppure i grandi brani di un artista o di un gruppo accennati al “Juke-box” o, anche, la “hit-parade” delle canzoni (votate dai telespettatori a casa) di un big della musica.

Un nuovo appuntamento per le interviste la “My list”, durante cui un personaggio dello spettacolo parla dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite. Ci sono anche ospiti del “Chi è”, ovvero, personaggi che hanno avuto un breve quanto travolgente successo negli ambiti più diversi (dal cinema alla pubblicità) e che si cerca di riconoscere e far rivivere.

Grazie ai social, new entry molto importante di questa edizione, gli spettatori partecipano attivamente nel corso della trasmissione: con i “Noi che”, brevi messaggi con i ricordi più vivi dei “loro migliori anni”; con le loro preferenze sulle classifiche degli ospiti musicali; infine con l’invio dei materiali, scritti, foto, video, legati al loro passato, da condividere con tutti e tutti insieme.

Sono quindi proprio i telespettatori a riempire le caselle dei vari decenni, in una sorta di collezione della memoria da rimandare al presente e al futuro. Flora Canto fa da tramite tra il mondo “social” e il programma leggendo e commentando in diretta i vari messaggi del pubblico da casa.