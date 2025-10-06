I mercenari 3, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 6 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda I mercenari 3. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

I mercenari 3 – Trama

“I Mercenari 3” è un film d’azione del 2014 diretto da Patrick Hughes, terzo capitolo della saga sugli Expendables. Barney Ross (Sylvester Stallone) e la sua squadra di mercenari affrontano Conrad Stonebanks (Mel Gibson), un ex socio che ha tradito il gruppo diventando un trafficante di armi senza scrupoli. Barney credeva di averlo ucciso anni prima, ma Stonebanks è tornato per eliminare gli Expendables. Per contrastarlo, Barney recluta nuovi membri più giovani e high-tech, dando vita a uno scontro tra vecchia e nuova generazione di guerrieri in missioni ad alto rischio.

I mercenari 3 – Cast e attori

Sylvester Stallone (Barney Ross)

Jason Statham (Lee Christmas)

Antonio Banderas

Jet Li

Wesley Snipes

Dolph Lundgren

Arnold Schwarzenegger

Terry Crews

Randy Couture

Harrison Ford

Mel Gibson (Conrad Stonebanks)

Kelsey Grammer