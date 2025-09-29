Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 29 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda I mercenari 2. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

I mercenari 2 – Trama

I Mercenari 2 è il sequel del film d’azione del 2010, diretto da Simon West. Il gruppo di mercenari capitanato da Barney Ross viene riunito da Mr. Church per una missione apparentemente semplice: recuperare una cassaforte da un aereo precipitato nei Balcani. Tuttavia, l’operazione si complica quando uno dei membri del team viene brutalmente ucciso, spingendo la squadra a una caccia alla vendetta in territorio nemico, contro un gruppo di soldati armati che custodisce un pericoloso plutonio. Tra esplosioni, combattimenti corpo a corpo e inseguimenti, il film omaggia il cinema action degli anni ’80 con un mix di adrenalina, umorismo e cammei stellari.

I mercenari 2 – Cast e doppiatori

Il cast è un omaggio alle icone del cinema d’azione, con Sylvester Stallone nel ruolo del leader Barney Ross, Jason Statham come il coltello Lee Christmas, Jet Li nei panni del maestro di arti marziali Yin Yang, Dolph Lundgren come Gunnar Jensen, Terry Crews come Hale Caesar, Randy Couture come Toll Road, Scott Adkins come John Gunnerson, Yu Nan come la misteriosa Maggie, Liam Hemsworth come il giovane Billy “The Kid” Timmons, Bruce Willis come Mr. Church, Arnold Schwarzenegger come Trench, Chuck Norris come Booker e Jean-Claude Van Damme come il villain Jean Vilain.

