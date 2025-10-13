I mercen4ri – Expendables, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 13 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda I mercen4ri – Expendables. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

I mercen4ri – Expendables – Trama

Un gruppo di mercenari d’élite, noti come gli Expendables, viene ingaggiato da un agente della CIA per rovesciare una dittatura in un’isola del Golfo di Vilena in Centro America. Il leader Barney Ross (Sylvester Stallone) guida il team in una missione ad alto rischio che coinvolge un dittatore corrotto, un agente CIA rinnegato e un trafficante di armi.

Tra sparatorie, combattimenti corpo a corpo e tradimenti, i mercenari affrontano pericoli estremi, con un mix di azione esplosiva e omaggi al cinema d’azione degli anni ’80. Il film, diretto da Stallone, dura 103 minuti e si concentra su temi di lealtà e sacrificio, senza risparmiare violenza e umorismo macho.

I mercen4ri – Expendables – Cast e attori

Sylvester Stallone: Barney Ross, leader degli Expendables.

Jason Statham: Lee Christmas, esperto di coltelli e braccio destro di Ross.

Jet Li: Yin Yang, esperto di arti marziali.

Dolph Lundgren: Gunnar Jensen, mercenario con problemi di droga.

Eric Roberts: Monroe, il dittatore corrotto.

Randy Couture: Toll Road, specialista in demolizioni.

Steve Austin: Paine, guardia del corpo di Monroe.

David Zayas: Wel-E, membro del team.

Mickey Rourke: Tool, ex-mercenario e tatuatore.

Bruce Willis: Mr. Church, agente CIA (cameo).

Arnold Schwarzenegger: Trench Mauser, capo di un gruppo rivale (cameo).