I funerali di Raffaella Carrà in diretta tv e streaming

Dopo la morte di Raffaella Carrà, che ha lasciato incredulo l’intero Paese, la tv sta trasmettendo repliche e speciali a lei dedicati. Dopo la diretta del corteo funebre di mercoledì, quest’oggi, 9 luglio, sarà il momento dell’ultimo saluto all’amatissima conduttrice. Il funerale di Raffaella Carrà avrà luogo infatti stamane, a partire dalle ore 12, nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli di Roma.

Il funerale sarà visibile in diretta tv su Rai1, ma anche in streaming a questo link. L’inizio della trasmissione televisiva avrà luogo alle 11.40. Anche su Rete4 è prevista la diretta televisiva, a partire dalle ore 11.15, visibile anche in streaming a quest’altro link.

Siamo sicuri che saranno moltissimi gli spettatori che seguiranno il triste evento, per rendere l’ultimo omaggio a una delle Regine indiscusse della tv, amata sia in Italia che all’estero, mancata a causa di un tumore ai polmoni che l’ha colpita in silenzio, senza che nulla trapelasse fino all’ultimo.