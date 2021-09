I Fatti Vostri 2021: conduttori e cast

Riparte oggi, 13 settembre 2021, alle 11.10 circa, il contenitore di Rai2 I Fatti Vostri. Un’edizione completamente rinnovata, a partire dalla conduzione. Il programma di Michele Guardì e Giovanna Flora, infatti, vedrà al timone il giornalista Salvo Sottile e l’attrice e showgirl Anna Falchi e la partecipazione di molti volti conosciuti: il professor Umberto Broccoli, l’imitatrice e volto comico Emanuela Aureli e l’esperto astrologo Paolo Fox. L’orchestra sarà diretta dal maestro Stefano Palatresi.

Per quest’anno ci saranno anche nuove rubriche: con “Le lettere al Comitato” si darà la possibilità ai telespettatori di affacciarsi al famoso balcone per esporre desideri, sogni o bisogni ai quali la piazza cercherà di dare riscontro; “Ci Pensa Patty” sarà invece la rubrica dedicata ai consigli di una vera esperta di piccoli e grandi problemi casalinghi quotidiani. Paolo Fox, infine, con l’immancabile oroscopo, attribuirà ogni giorno le stelle ai singoli segni e il venerdì farà la classifica dei segni più fortunati.

I padroni di casa Salvo Sottile e Anna Falchi gestiranno i vari momenti della trasmissione, avvalendosi della simpatia di Emanuela Aureli, che darà anche voce ai personaggi più famosi del mondo dello spettacolo. Il Professor Broccoli racconterà i grandi momenti della storia, ma anche teatro, televisione, cinema e il costume del nostro Paese. Non mancherà il divertimento con il nuovo gioco della Fattoria: partecipando alla rottura di speciali porcellini-salvadanaio, i telespettatori da casa si potranno aggiudicare fino a 500 euro in gettoni d’oro e un super premio da 1000 euro. Ogni giorno, infine, gli aggiornamenti meteo in tempo reale con il colonnello Morico.

Il gioco del porcellino: come partecipare

Per quanto riguarda il già citato Gioco del Porcellino, su due tavoli posti davanti ai conduttori si troveranno 30 salvadanai, raggruppati in 10 diversi recinti. Ogni recinto sarà contrassegnato da un numero da 1 a 10 ed ogni salvadanaio sarà contrassegnato dalle lettere A B e C. Solo uno di questi salvadanai conterrà un monetone d’oro e rappresenterà il Superpremio, che consisterà in 1.000€ in gettoni d’oro. Un altro di questi salvadanai conterrà una ghianda o altro oggettino simbolo di perdita totale, perché avrà un valore pari a “zero euro”, mentre i restanti 28 salvadanai conterranno diverse quantità di gettoni d’oro.

Chi volesse partecipare al Gioco del Porcellino, ha due possibilità:

1. chiamando da linea fissa o da linea mobile il numero 06.45789090 e seguendo le istruzioni fornite dal risponditore automatico (esclusivamente da utenze private nazionali);

2. collegandosi all’indirizzo internet www.contattalarai.rai.it e compilando il modulo di prenotazione al gioco, disponibile nell’area GiocheRai – Giochi Telefonici (accessibile anche dall’indirizzo www.giocherai.it).