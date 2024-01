I Fantastici 5 su Canale5: trailer e trama seconda puntata (24 gennaio)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 24 gennaio 2024, alle 21:20 in prima serata su Canale5, va in onda in prima tv la seconda puntata della fiction I Fantastici 5 con Raoul Bova. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate il cast e quante puntate sono. Subito sotto il trailer.

Trama puntata 2 – 24 gennaio

Nella seconda puntata de I Fantastici 5, i Campionati Italiani si avvicinano e gli atleti dovrebbero allenarsi a ritmi sostenuti. Tuttavia, Riccardo Bramanti è distratto da un grosso problema: la scomparsa di uno dei suoi atleti, Giacomo.

Christian, invece, vede qualcosa di strano sul telefonino della fidanzata Isabella. La ragazza sembra nascondere qualcosa e Christian è deciso a scoprirlo. Laura, infine, è preoccupata per l’udienza sull’incidente occorsole. L’avvocato è molto preoccupato e Laura inizia a dubitare di se stessa.

La scomparsa di Giacomo

Giacomo, un giovane atleta di Riccardo, è scomparso senza lasciare traccia. Riccardo è disperato e cerca di capire cosa sia successo. I suoi amici e familiari raccontano di averlo visto per l’ultima volta la sera prima, quando è uscito per una passeggiata. Riccardo si reca sul luogo in cui Giacomo è stato visto l’ultima volta, ma non trova alcuna traccia di lui.

Riccardo inizia a sospettare che Giacomo possa essere scappato per evitare di affrontare una gara importante. Tuttavia, il suo avvocato, l’avvocato De Santis, gli consiglia di non escludere altre ipotesi.

Il segreto di Isabella

Christian trova un messaggio sul telefonino della fidanzata Isabella. Il messaggio è da un uomo che non conosce e in cui Isabella lo invita a incontrarla. Christian è furioso e affronta Isabella. La ragazza gli dice che si tratta di un amico di un’amica e che non c’è niente di serio. Tuttavia, Christian non è convinto e decide di indagare.

Christian scopre che Isabella ha una doppia vita. La ragazza è infatti anche una spogliarellista in un locale notturno.

L’udienza di Laura

Laura è preoccupata per l’udienza sull’incidente in scooter, a causa del quale ha perso la gamba. L’avvocato De Santis è molto preoccupato e Laura inizia a dubitare di se stessa. L’avvocato le spiega che la causa è molto difficile da vincere e che l’assicurazione potrebbe accusarla di negligenza. Laura è sconvolta e non sa cosa fare.

Alla fine, Laura decide di affrontare l’udienza con coraggio. Vuole dimostrare che non ha colpa e che merita giustizia. La puntata si conclude con l’udienza di Laura. L’esito è incerto, ma Laura è determinata a vincere.