I cassamortari, film su Canale 5: trama, attori e cast

Questa sera, sabato 11 maggio 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film I cassamortari, una commedia italiana diretta da Claudio Amendola.. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

I cassamortari – Trama

La famiglia Pasti gestisce da generazioni un’impresa di pompe funebri. Quando il padre Giuseppe muore, l’azienda passa nelle mani dei suoi quattro figli: Giovanni, Maria, Matteo e Marco. I fratelli, però, si ritrovano ad affrontare una serie di difficoltà: l’impresa è in crisi, la concorrenza è spietata e scoprono anche che il padre ha lasciato un debito enorme.

Mentre cercano un modo per salvare l’azienda, ecco che arriva l’occasione per risollevarsi: il celebre cantante Gabriele Arcangelo muore improvvisamente per overdose proprio durante una campagna di sensibilizzazione contro le droghe. La vedova del cantante, Maddalena Grandi, contatta i Pasti per organizzare il funerale.

I fratelli Pasti, pur consapevoli delle polemiche che potrebbero sorgere, accettano l’incarico. Grazie all’intuito di Matteo, che fiuta il potenziale mediatico dell’evento, decidono di trasformare il funerale in un grande spettacolo mediatico. L’evento ha un enorme successo e l’impresa Pasti torna finalmente in auge.

Tuttavia, il successo porta con sé anche nuovi problemi. I fratelli Pasti si ritrovano a dover gestire le richieste sempre più esigenti dei clienti e a fare i conti con i loro lati oscuri. Riusciranno a mantenere la loro umanità di fronte al business della morte?

I cassamortari – Cast attori

Claudio Amendola – Giuseppe Pasti

Diego Abatantuono – Giovanni Pasti

Lucia Pistoia – Maria Pasti

Luigi Lo Cascio – Matteo Pasti

Giampaolo Morelli – Marco Pasti

Massimo Ranieri – Amelio

Laura Chiatti – Maddalena Grandi

Piero Pelù – Gabriele Arcangelo (voce)

Ninni Bruschetta – Don Mauro

Maurizio Mattioli – Sig. Ermini

Gigio Morra – Simone

Maria Pia Calzone – Suor Assunta