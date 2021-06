I casi della giovane Miss Fisher, quante puntate sono?

Un nuovo appuntamento seriale sta per debuttare nell’estate di Raidue: dal 15 giugno 2021, infatti, va in onda I casi della giovane Miss Fisher, serie tv australiana del 2019 nota per essere il sequel di Miss Fisher-Delitti e Misteri, trasmessa per tre stagione e da noi inserita da Raiuno nel proprio palinsesto estivo fino al 2016.

Ma da quante è composto I casi della giovane Miss Fisher? Le puntate della prima stagione della serie sono in tutto quattro, ciascuna della durata di cento minuti. Ogni martedì sera, quindi, va in onda un episodio, per quattro settimane. Il finale di stagione, salvo cambiamenti, è previsto per il 6 luglio.

La trama de I casi della giovane Miss Fisher

Se la serie madre era ambientata negli anni Venti, il sequel si svolge nell’Australia degli anni Sessanta. Qui vive Peregrine Fisher (Geraldine Hakewill), nipote di Phyrne (Essie Davis), l’investigatrice protagonista della serie tv originale.

Peregrine ha vissuto sempre in una cittadina isolata e senza particolari soddisfazioni. Quando scopre che sua zia (sulla cui scomparsa le circostanze non sono chiare) le ha lasciato un’eredità, va a reclamarla, scoprendo di avere anche lei il suo stesso intuito per le indagini.

Le indagini che affronta le permettono così di mettere in pratica il proprio fiuto, aiutata da Birdie Birnside (Catherine McClements), membro del “Club delle Avventuriere” di cui faceva parte anche sua zia, e dal detective James Steed (Joel Jackson), quest’ultimo affiancato dall’Ispettore capo Percy Sparrow (Greg Stone).