I Bastardi di Pizzofalcone 4 episodio 4: trama e trailer della quarta puntata

I Bastardi di Pizzofalcone è una serie televisiva italiana basata sui romanzi polizieschi scritti da Maurizio de Giovanni. La serie è stata prodotta dalla Rai (Radiotelevisione Italiana) ed è stata trasmessa per la prima volta in Italia. Ecco alcune informazioni sulla serie giunta alla quarta stagione (qui quante puntate sono previste in questa stagione cominciata ad ottobre 2023).

La trama: “I Bastardi di Pizzofalcone” segue le vicende di un gruppo di detective che lavora nella sezione di Pizzofalcone, un quartiere di Napoli. La squadra è composta da investigatori dai passati e personalità differenti, ognuno con le proprie abilità e stili di investigazione. Insieme, affrontano casi criminali complessi nella vibrante e spesso pericolosa Napoli.

I personaggi principali: La serie vede un cast di attori italiani noti, tra cui Alessandro Gassmann nel ruolo del commissario Ricciardi, e interpreta uno dei detective principali. Altri membri chiave del cast includono Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Massimiliano Gallo e Tania Garribba.

La serie è basata sui romanzi: La serie televisiva è ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, noto autore italiano di gialli e polizieschi. I personaggi principali e le trame sono adattati dai suoi libri.

Genere: “I Bastardi di Pizzofalcone” è una serie poliziesca con elementi di dramma e mistero. Ogni episodio presenta un caso da risolvere, mentre la vita personale dei detective è al centro dell’attenzione.

Terza puntata “Angeli” – Trama e Trailer

La squadra è impegnata nelle indagini sull’omicidio di Nando Iaccarino, un venditore d’auto molto conosciuto che ha sempre condotto una vita immersa nel lusso. Tanti hanno qualcosa da nascondere in questa vicenda, a partire dal magistrato. Colpo di scena quando Laura Piras scopre che Lojacono è vivo e assieme alla figlia dell’ispettore Marinella deve cercare di scoprire dove si trova…



Quarta puntata “Inganni” – Trama

La sartoria di Salita Vetriera è teatro dell’omicidio di Nunzio Coppola, colpito a morte con un colpo di forbici. La squadra si occupa del caso mentre la Procura indaga su Lojacono. L’esistenza stessa dei Bastardi è minacciata così come la vita di Marinella, figlia dell’ispettore. È questa l’ultima puntata della stagione.