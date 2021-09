I Bastardi di Pizzofalcone 3 su RaiPlay: come vederlo in streaming

Dopo ben tre anni di attesa, I Bastardi di Pizzofalcone 3 torna in onda: sebbene la serie fosse già pronta da mesi, Raiuno ha preferito aspettare la stagione autunnale per fare in modo che la fiction tratta dai romanzi di successo di Maurizio De Giovanni la inaugurasse. Ecco che, quindi, i nuovi episodi vanno in onda dal 20 settembre 2021, con la regia di Monica Vullo. Il cast fisso è ancora una volta guidato da Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini.

C’è però una bella sorpresa per chi non vuole aspettare: da sabato 18 settembre, infatti, la prima puntata, “Fuochi”, è disponibile in esclusiva streaming su RaiPlay, dove ovviamente sarà possibile vedere la serie anche in diretta durante la messa in onda televisiva.

A questo link trovate la pagina ufficiale della fiction e la prima puntata della terza stagione, oltre alle puntate delle due stagioni precedenti. Le altre puntate de I Bastardi di Pizzofalcone 3 saranno disponibili in streaming di settimana in settimana, dopo la messa in onda televisiva, anche sull’app per smart tv, tablet e smartphone.