Questa sera, giovedì 4 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Hypnotic. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Hypnotic – Trama

Il detective Danny Rourke (Ben Affleck) è tormentato dalla scomparsa della figlia Minnie, rapita tre anni prima in un parco, un evento che ha distrutto il suo matrimonio. Durante un’indagine su una serie di rapine in banca, Rourke si imbatte in Lev Dellrayne (William Fichtner), un misterioso individuo capace di controllare le menti altrui attraverso l’ipnosi.

Seguendo una soffiata, Rourke trova nella cassetta di sicurezza di una banca un indizio legato alla figlia: una sua foto. Con l’aiuto di Diana Cruz (Alice Braga), una sensitiva ed esperta di ipnosi, scopre che Dellrayne è un “ipnotico”, un ex agente governativo addestrato in un programma segreto chiamato “Divisione”. Questi ipnotici possono manipolare la realtà percepita, creando “costrutti” che confondono le vittime.

Man mano che l’indagine si approfondisce, Rourke scopre che la sua stessa realtà potrebbe essere un’illusione, e che Minnie, soprannominata “Domino”, è al centro di un intricato piano della Divisione, essendo figlia di due potenti ipnotici, lui stesso e la sua ex moglie Vivian. Tra colpi di scena, tradimenti e rivelazioni, Rourke lotta per ritrovare la figlia e smantellare la manipolazione mentale che lo circonda, in un crescendo di azione e mistero.

Hypnotic – Cast

Ben Affleck: Danny Rourke, detective determinato a ritrovare la figlia.

Alice Braga: Diana Cruz, sensitiva ed ex agente che aiuta Rourke.

William Fichtner: Lev Dellrayne, l’antagonista, un ipnotico pericoloso.

JD Pardo: Mal Cobb, personaggio secondario.

Dayo Okeniyi: Nicks, partner di Rourke.

Hala Finley: Minnie, la figlia di Rourke.

Jeff Fahey: Jeremiah, ex membro della Divisione.

Jackie Earle Haley: personaggio secondario, agente della Divisione.

