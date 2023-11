Hunter’s Prayer – In fuga, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, venerdì 10 novembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Hunter’s Prayer – In fuga. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Trama/Cast Hunter’s Prayer – In fuga

“Hunter’s Prayer – In fuga” è un film d’azione del 2017 diretto da Jonathan Mostow. La trama segue Lucas, interpretato da Sam Worthington, un assassino professionista, che si ritrova improvvisamente a dover proteggere una giovane ragazza, interpretata da Odeya Rush, dopo aver fallito nel suo tentativo di ucciderla. Insieme, cercano di sfuggire a un’organizzazione criminale spietata e di svelare la verità dietro la situazione pericolosa in cui si trovano.

La trama si sviluppa con inseguimenti, sparatorie e colpi di scena mentre i due cercano di sopravvivere e scoprire il motivo per cui Lucas è stato incaricato di uccidere la ragazza. Nel corso della storia, emergono segreti e tradimenti, creando una trama avvincente e ricca di azione.