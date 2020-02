Hot & Heavy su Real Time: coppie, puntate e streaming

Hot & Heavy è il nuovo programma tv in partenza questa sera su Real Time. Si tratta della riproposizione dell’originale americano dallo stesso titolo in onda originariamente su TLC dallo scorso gennaio 2020. La tematica rientra nel filone dell’obesità, ma questa volta ha suscitato notevoli polemiche riguardo al fatto che le coppie in questione fossero sempre formate da donne obese e uomini magri con un titolo che tendeva a sottolinearne la differente qualità (come dire Belli & Pesanti). L’idea di base è mostrare vita e difficoltà sociali di una coppia così assortita.

Quando inizia Hot & Heavy – Orari e Canale

Hot & Heavy va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) il mercoledì sera dalle ore 21,10 alle 0,10 in prima tv con ben tre puntate della durata di circa 60 minuti circa.

Coppie di Hot & Heavy – Joy e Chris

Joy and Chris stanno insieme già da tre anni e stanno seriamente pensando al matrimonio, ma ma le loro famiglie e gli amici temono che Joy alla lunga non possa tenere il ritmo di vita molto avventuroso e movimentato di Chris per via del suo peso.

Coppie di Hot & Heavy – Kristin e Rusty

Kristin e Rusty di contro sono già sposati da due anni e desiderano ardentemente avere un figlio ma quando Kristin si scontra con la realtà, ovvero che per avere un figlio dovrà prima sottoporsi a un intervento di bypass gastrico la mole di problemi e i dubbi ad essi legati sembrano farsi insormontabili.

Coppie di Hot & Heavy – Adrianna e Ricardo

Adrianna pesa più di 400 libbre (181 chili circa) e ha trovato nuova fiducia nella vita da quando sta con Ricardo; una relazione che dura ormai da due anni. Tuttavia la coppia subisce continui attacchi da chi sta loro incontro, e difficoltà in genere. Saranno in grado di resistere allo stress?

Hot & Heavy – Puntate in streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link.