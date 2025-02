Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 14 febbraio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Homefront. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Homefront – Trama

“Homefront” è un film del 2013 diretto da Gary Fleder, scritto e prodotto da Sylvester Stallone, con protagonisti Jason Statham e James Franco.

Phil Broker, interpretato da Jason Statham, è un ex-agente della DEA che, dopo una missione sotto copertura finita tragicamente con la morte del figlio di un boss della droga, decide di ritirarsi a vita privata. Si trasferisce con la figlia Maddy in una piccola città della Louisiana sperando di trovare pace. Tuttavia, il passato di Broker lo raggiunge quando sua figlia, Maddy, ha una controversia con un bullo a scuola. Questo incidente attira l’attenzione di Gator Bodine, un noto spacciatore locale interpretato da James Franco, che vede in Broker una minaccia. Da qui, si scatena una serie di eventi che costringono Broker a usare le sue vecchie abilità per proteggere sé stesso e sua figlia.

Homefront – Cast

Jason Statham come Phil Broker, l’ex-agente della DEA.

James Franco interpreta Morgan ‘Gator’ Bodine, il villain e spacciatore locale.

Winona Ryder nel ruolo di Sheryl Mott, la madre del bullo e partner di Gator.

Kate Bosworth come Cassie Bodine Klum, la sorella di Gator.

Izabela Vidovic interpreta Maddy Broker, la figlia di Phil.

Frank Grillo come Cyrus Hanks, un uomo di Gator.

Rachelle Lefevre come Susan Hetch, il capo della polizia locale.

Omar Benson Miller nel ruolo di Teedo, un amico di Broker.

Lance E. Nichols interpreta il capo dell’operazione DEA.

Christa Campbell come Lydia.

