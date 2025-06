Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 26 giugno 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Hitch – Lui si che capisce le donne. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Hitch – Lui si che capisce le donne – Trama

Alex “Hitch” Hitchens (Will Smith) è un consulente sentimentale di New York, soprannominato il “Dottor Rimorchio”, che aiuta uomini timidi e insicuri a conquistare la donna dei loro sogni attraverso strategie mirate, come organizzare tre appuntamenti perfetti per arrivare al primo bacio. Hitch segue regole precise, frutto della sua esperienza personale dopo una delusione amorosa giovanile.

Mentre aiuta Albert Brennaman (Kevin James), un contabile goffo innamorato della ricca ereditiera Allegra Cole (Amber Valletta), Hitch incontra Sara Melas (Eva Mendes), una giornalista di gossip. Nonostante le sue tecniche collaudate, Hitch fatica a conquistare Sara, che è scettica sull’amore e indaga sulla vera identità del misterioso “Dottor Rimorchio”. Quando Sara scopre che Hitch è il consulente, pubblica un articolo che rischia di rovinare la sua carriera e la relazione tra Albert e Allegra. Hitch dovrà affrontare le sue insicurezze e dimostrare che l’amore richiede autenticità, non solo strategie.

Hitch – Lui si che capisce le donne – Cast

Will Smith – Alex “Hitch” Hitchens

Eva Mendes – Sara Melas

Kevin James – Albert Brennaman

Amber Valletta – Allegra Cole

Julie Ann Emery – Casey Sedgewick

Michael Rapaport – Ben

Adam Arkin – Max Trundle

Robinne Lee – Cressida

Jeffrey Donovan – Vance Munson

Paula Patton – Mandy

Philip Bosco – Mr. O’Brian

Kevin Sussman – Neil

