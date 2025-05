Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il 29 maggio 1985, lo stadio Heysel di Bruxelles fu scenario di una delle più gravi tragedie sportive della storia. Il docufilm “Heysel 1985”, in onda su Rai 2 il 29 maggio 2025 alle 21:20, ricostruisce quel dramma attraverso testimonianze inedite e immagini d’archivio, raccontando come un evento atteso, la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, si trasformò in una catastrofe che segnò il calcio europeo.

Prima del fischio d’inizio, la curva Z, affollata da tifosi juventini a causa di una vendita sconsiderata di biglietti, fu teatro di caos: le cariche degli hooligan inglesi, il panico, il crollo del muro divisorio e la tragedia trasmessa in diretta tv, che spezzò 39 vite.

Il documentario alterna immagini d’archivio Rai, filmati amatoriali mai visti e voci di chi visse l’orrore: calciatori come Stefano Tacconi, Zibi Boniek, Beniamino Vignola (Juventus) e Mark Lawrenson (Liverpool), l’arbitro Daina, giornalisti come Carlo Nesti e Marino Bartoletti, e Terry Wilson, ex hooligan condannato.

Racconti e testimonianze di sopravvissuti e familiari delle vittime, raccolte con il supporto dell’Associazione Vittime Heysel, aggiungono un’intensa dimensione umana. Girato in Italia, Regno Unito, Svizzera e Belgio, “Heysel 1985” rende omaggio alle vittime e sottolinea il valore unificante dello sport.

Prodotto da Verve Media Company con Rai Documentari, scritto da Giuseppe Colella e Antonio Plescia, è diretto da Alessandro Galluzzi.

