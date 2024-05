Hercai: trama e streaming Stagione 1 puntata 7: Quando arriva la notte

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 27 maggio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Quando arriva la notte”, settimo episodio della prima stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Hercai Amore e Vendetta – Trama episodio 7

L’episodio inizia con Gönül che dichiara a Reyyan di essere sua moglie e Azize che accusa Nasuh di aver rapito Elif. Reyyan chiede ad Azat di riportarla indietro da Miran e nella discussione finiscono per avere un incidente.

Intanto Miran sfoga la sua rabbia con Fırat, urlando: “Non mi avrebbe lasciato! Lo so, le ho visto l’anima!”. Reyyan e Gönül si ritrovano nello stesso ospedale: Reyyan va sull’altalena e Miran, trovandosi lì, raccoglie la sua sciarpa nera.

Sultan minaccia Azize di raccontare a Miran di come sua madre sia stata imprigionata e torturata nella stalla. Reyyan confessa a suo padre di aver visto odio negli occhi di Miran e di averlo sentito accusare Nasuh di aver ucciso i suoi genitori.

Miran minaccia Gönül a letto: “Se scopro che hai avuto qualcosa a che fare con questo (il suo accoltellamento e la fuga di Reyyan), divorzierò!” Nasuh minaccia Zehrat in cucina: “Se mi portate via mio figlio, prenderò vostra figlia. Dimostrerò a Reyyan che non è una Şadoğlu.”

L’episodio si conclude con un flashback di Miran che ricorda il suo primo incontro con Reyyan, avvenuto in un grande museo.

Hercai Amore e Vendetta: streaming

L’episodio sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Hercai Amore e Vendetta si trovano su Discovery+.