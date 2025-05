Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 31 maggio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Heidi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Heidi – Trama

Heidi (2015) è un film svizzero-tedesco di genere family-avventura, diretto da Alain Gsponer, basato sul celebre romanzo di Johanna Spyri. È un adattamento fedele e curato, con splendide location alpine e un cast di rilievo, che cattura l’essenza della storia senza eccessi melodrammatici.

Heidi (Anuk Steffen), una bambina orfana di 5 anni, vive con la zia Dete (Anna Schinz) fino a quando viene portata a Maienfeld, nelle Alpi svizzere, dal nonno Almöhi (Bruno Ganz), un eremita temuto dal villaggio di Dörfli. Qui, Heidi trova gioia pascolando le capre con l’amico Peter (Quirin Agrippi) e vivendo nella natura. La sua vita spensierata cambia quando Dete la conduce a Francoforte per fare compagnia a Klara (Isabelle Ottmann), una ragazza costretta su una sedia a rotelle, figlia del ricco signor Sesemann (Maxim Mehmet). Sotto la rigida supervisione della governante Rottenmeier (Katharina Schüttler), Heidi fatica ad adattarsi alla vita di città, ma stringe un legame profondo con Klara e scopre l’amore per la lettura grazie alla nonna di Klara (Hannelore Hoger).

La nostalgia per le montagne e il nonno, però, la porta a soffrire di sonnambulismo, segno del suo malessere. Su consiglio medico, Heidi torna sulle Alpi, dove si riunisce felicemente al nonno e inizia a frequentare la scuola. Klara, invitata da Heidi, la visita in montagna. Durante il soggiorno, Peter, geloso, distrugge la sedia a rotelle di Klara, ma questo incidente spinge Klara a ritrovare la forza di camminare, inseguendo una farfalla. Il film si conclude con Klara che torna a casa guarita, mentre Heidi, incoraggiata dalla nonna di Klara a scrivere, continua la sua vita felice sulle Alpi con il nonno e Peter.

Heidi – Cast

Anuk Steffen – Heidi, la protagonista, scelta tra 500 candidate per la sua autenticità e il dialetto di Coira, simile a quello della “vera” Heidi.

Bruno Ganz – Almöhi (il nonno), un eremita dal cuore tenero, interpretato con grande intensità.

Isabelle Ottmann – Klara Sesemann, la ragazza fragile ma determinata, che trova in Heidi un’amica preziosa.

Quirin Agrippi – Peter, l’amico pastorello di Heidi, geloso ma leale.

Katharina Schüttler – Signorina Rottenmeier, la governante severa.

Anna Schinz – Dete, la zia di Heidi, pragmatica e opportunista.

Hannelore Hoger – Nonna Sesemann, figura gentile che incoraggia Heidi.

Maxim Mehmet – Signor Sesemann, il padre di Klara.

Peter Lohmeyer – in un ruolo secondario.

Jella Haase – in un ruolo secondario.

