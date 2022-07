Harry Wild – la signora del delitto, quante puntate sono?

Tutti in Italia l’abbiamo conosciuta come la protagonista de La Signora del West, celebre drama ambientato negli Stati Uniti di metà Ottocento. Ora, Jane Seymour è pronta per tornare in tv con un nuovo ruolo, ovvero quello della protagonista di Harry Wild-La signora del delitto, in onda su Rete 4 a partire da martedì 12 luglio 2022.

Ma da quante puntate è composto Harry Wild-La signora del delitto? In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono otto, ciascuno della durata di circa un’ora. Rete 4 ne manda in onda due per volta, per quattro settimane. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, il finale di stagione andrà in onda il 2 agosto.

Harry Wild-La signore del delitto, la trama

Quando Harriet “Harry” Wild (Seymour), professoressa da poco in pensione, resta vittima di una rapina va a stare dal figlio Charlie (Kevin Ryan), senior detective del Gardai. Incuriosita da un’indagine per omicidio, delle cui indagini è incaricato Charlie, che ha sorprendenti somiglianze con una commedia elisabettiana, offre entusiasta il suo aiuto.

La proposta, seccamente rifiutata, non ferma Harry, che decide di condurre delle proprie indagini e dimostrare così di aver ragione. Quando la sua strada incrocerà, poi, quella del suo rapinatore Fergus Reid (Rohan Nedd), invece di denunciarlo lo assume come aiutante.

I due cattureranno un assassino e salveranno la vita di una donna, così come troveranno altri misteri da risolvere: da un serial killer alle prime armi, con la fissazione di Dostoevskij, a rapitori, truffatori e psicopatici.

Oltre a Harry e Fergus, la serie presenta un cast di personaggi variegati e intriganti: da Orla (Amy Huberman), moglie borbottona di Charlie, alla loro figlia Lola (Rose O’Neill); dal capo di Charlie, Ray Tiernan (Stuart Graham), fino al gallese Glenn. E molti altri…