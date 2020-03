Harry Potter, le date della programmazione dei film su Italia 1

Ha raccolto un gran numero di telespettatori l’iniziativa di Italia 1 di mandare in onda, in queste settimane in cui siamo tutti invitati a restare in casa, l’intera maratona di “Harry Potter”. I primi due film “Harry Potter e la pietra filosofale” ed “Harry Potter e la camera dei segreti”, infatti, hanno registrato ascolti record: il primo (in onda il 16 marzo 2020) ha ottenuto 3,6 milioni di telespettatori (14,22% di share); il secondo, il 17 marzo, 4,1 milioni di persone (16,43% di share).

Prosegue, quindi, la trasmissione dei rimanenti sei film della saga con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, che terrà compagnia ai telespettatori fino al 7 aprile. Ecco, quindi, la programmazione completa dei film di “Harry Potter” su Italia 1:

– Lunedì 23 marzo: “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” (2004);

– Martedì 24 marzo: “Harry Potter e il calice di fuoco” (2005);

– Lunedì 30 marzo: “Harry Potter e l’Ordine della Fenice” (2007);

– Martedì 31 marzo: “Harry Potter e il principe mezzosangue” (2009);

– Lunedì 6 aprile: “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1” (2010);

– Martedì 7 aprile: “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2” (2011).