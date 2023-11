Harry Potter e l’ordine della fenice, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, domenica 26 novembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Harry Potter e l’ordine della fenice. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Harry Potter e l’ordine della fenice – Trama

Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley tornano al loro quinto anno a Hogwarts. Harry continua a vedere Voldemort nei suoi incubi e, quando racconta a Silente, il preside di Hogwarts, quello che ha visto, Silente gli rivela che Voldemort è tornato.

Il Ministero della Magia, tuttavia, non crede a Harry e lo accusa di mentire. Dolores Umbridge, una funzionaria del Ministero, viene nominata professoressa di Difesa contro le Arti Oscure e inizia a mettere in atto una serie di regole draconiane per controllare gli studenti.

Harry, Hermione e Ron formano un gruppo segreto di studenti, chiamato l’Esercito di Silente, per imparare a difendersi dalle Arti Oscure. Il gruppo viene scoperto da Umbridge e Harry viene espulso da Hogwarts.

Silente crea l’Ordine della Fenice, un’organizzazione segreta di maghi e streghe che si oppone a Voldemort. L’Ordine aiuta Harry a sfuggire al Ministero e a continuare la sua addestramento.

Infine, Harry, Hermione, Ron e l’Ordine della Fenice affrontano Voldemort e i suoi seguaci nella Battaglia dell’Ufficio dei Misteri. Harry riesce a sconfiggere Voldemort, ma il mago malvagio riesce a fuggire.

Harry Potter e l’ordine della fenice – Cast

Daniel Radcliffe nel ruolo di Harry Potter

Emma Watson nel ruolo di Hermione Granger

Rupert Grint nel ruolo di Ron Weasley

Michael Gambon nel ruolo di Albus Silente

Imelda Staunton nel ruolo di Dolores Umbridge

Jason Isaacs nel ruolo di Lucius Malfoy

Ralph Fiennes nel ruolo di Lord Voldemort

Robbie Coltrane nel ruolo di Rubeus Hagrid

Brendan Gleeson nel ruolo di Alastor Moody

Gary Oldman nel ruolo di Sirius Black

Helena Bonham Carter nel ruolo di Bellatrix Lestrange

Bonnie Wright nel ruolo di Ginny Weasley

Evanna Lynch nel ruolo di Luna Lovegood

Tom Felton nel ruolo di Draco Malfoy

James e Oliver Phelps nel ruolo dei gemelli Fred e George Weasley

Warwick Davis nel ruolo di Filius Vitious

Julie Walters nel ruolo di Molly Weasley

Mark Williams nel ruolo di Arthur Weasley

David Thewlis nel ruolo di Remus Lupin

Maggie Smith nel ruolo di Minerva McGonagall

Alan Rickman nel ruolo di Severus Piton

Toby Jones nel ruolo di Dobby