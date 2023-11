Harry Potter e il Calice di Fuoco, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, domenica 19 novembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Harry Potter e il Calice di Fuoco – Trama

Il film “Harry Potter e il Calice di Fuoco” è il quarto capitolo dell’omonima serie basata sui romanzi di J.K. Rowling. La trama segue le avventure del giovane stregone Harry Potter mentre si avvicina alla sua quarta anno alla scuola di magia di Hogwarts. In questa storia, Harry viene misteriosamente selezionato come concorrente del Torneo Tremaghi, una competizione pericolosa che coinvolge tre scuole di magia.

Il quarto anno di Harry Potter a Hogwarts comincia nel peggiore dei modi: ogni notte è perseguitato da un sogno in cui vede Voldemort (Ralph Fiennes) in compagnia di Codaliscia (Timothy Spall) e un uomo misterioso, al quale il Signore Oscuro assegna il compito di prendere il ragazzo.

Il giorno dell’inizio dell’anno scolastico, un calice magico viene presentato agli studenti di Hogwarts, Durmstrang e Beauxbatons. Il calice, che è stato incantato dal Ministero della Magia, sceglie tre campioni per partecipare al Torneo Tremaghi, un pericoloso torneo magico riservato ai maghi maggiorenni.

I campioni scelti sono Harry, Cedric Diggory (Robert Pattinson) di Durmstrang e Viktor Krum (Stanislav Ianevski) di Beauxbatons. Harry è sconvolto e incredulo di essere stato scelto, poiché è ancora minorenne.

Il torneo si svolge in tre prove, ognuna delle quali è più pericolosa della precedente. Nella prima prova, Harry deve recuperare un uovo d’oro da un lago infestato da draghi. Nella seconda prova, deve attraversare un labirinto pieno di creature magiche per raggiungere la coppa del torneo.

Harry riesce a superare le prime due prove con l’aiuto dei suoi amici Hermione Granger (Emma Watson) e Ron Weasley (Rupert Grint). Tuttavia, nella terza e ultima prova, Harry deve affrontare Voldemort in persona.

Harry riesce a sconfiggere Voldemort grazie alla sua amicizia con Cedric Diggory, che viene ucciso dal Signore Oscuro.

Harry Potter e il Calice di Fuoco – Cast

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Emma Watson: Hermione Granger

Rupert Grint: Ron Weasley

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Ralph Fiennes: Lord Voldemort

Michael Gambon: Albus Silente

Brendan Gleeson: Alastor “Malocchio” Moody

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

Robert Pattinson: Cedric Diggory

Stanislav Ianevski: Viktor Krum

Katie Leung: Cho Chang

Bonnie Wright: Ginny Weasley