Harry Potter e i doni della morte, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, domenica 10 dicembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda la prima parte del film Harry Potter e i doni della morte. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Harry Potter e i doni della morte – Trama

Harry Potter e i Doni della Morte è il settimo e ultimo romanzo della saga di Harry Potter, scritta da J.K. Rowling. Il romanzo è stato pubblicato nel 2007 ed è stato un successo mondiale, vendendo oltre 120 milioni di copie.

Il romanzo riprende da dove era finita la storia nel sesto libro, con Harry Potter che ha appena scoperto che Lord Voldemort è tornato. Harry, insieme ai suoi amici Ron ed Hermione, decide di abbandonare Hogwarts e di cercare gli Horcrux, oggetti in cui Voldemort ha imprigionato una parte della sua anima.

I tre amici viaggiano per l’Inghilterra, affrontando diverse sfide e pericoli. Nel frattempo, Voldemort e i suoi seguaci, gli Aurori, cercano di trovare Harry. Alla fine, Harry riesce a trovare e distruggere tutti gli Horcrux, rendendo Voldemort vulnerabile. I tre amici affrontano Voldemort in un duello finale, in cui Harry riesce a sconfiggerlo.

La morte è il tema centrale del romanzo. Harry, Ron ed Hermione devono affrontare la morte di molte persone care, tra cui Sirius Black, Albus Silente e Dobby. La guerra è un altro tema importante del romanzo. Harry e i suoi amici combattono una guerra contro Lord Voldemort e i suoi seguaci. L’amore è un tema positivo che contrasta la negatività della guerra e della morte. Harry, Ron ed Hermione sono uniti dal loro amore reciproco e dall’amore per i loro cari.

Il finale

Il finale del romanzo è aperto. Harry, Ron ed Hermione sono sopravvissuti alla guerra, ma il mondo magico è ancora in pericolo. Harry decide di diventare un Auror per proteggere il mondo dalla magia oscura.

Harry Potter e i doni della morte – Cast

Daniel Radcliffe nel ruolo di Harry Potter

Emma Watson nel ruolo di Hermione Granger

Rupert Grint nel ruolo di Ron Weasley

Michael Gambon nel ruolo di Albus Silente

Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange

Brendan Gleeson come Alastor Moody