C’è già chi l’ha definita “l’intervista dell’anno”: in effetti, quella che andrà in onda questa sera, 9 marzo 2021, alle 21:30 su Tv8, non è una semplice chiacchierata tra Oprah Winfrey (la regina dei tal show americani) ed Harry e Meghan, Duca e Duchessa di Sussex. L’intervista, oltre che in tv, si potrà vedere anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

Piuttosto, si potrebbe definire l’ennesimo capitolo di una vicenda che mette al centro il secondogenito di Carlo e Lady Diana e sua moglie, l’ex attrice Meghan Markle, già in passato bersaglio di gossip e notizie sul loro conto non sempre all’acqua di rose.

Dopo numerose voci sul motivo per cui hanno deciso di rinunciare ai loro titoli nobiliari e di trasferirsi in Canada, la coppia ha deciso di parlare: l’intervista è stata trasmessa domenica scorsa sulla Cbs (che l’ha venduta a numerosi Paesi in giro per il mondo), ottenendo oltre 16 milioni di telespettatori. L’attesa per sentire la loro versione dei fatti, insomma, era tanta.

Di dichiarazioni scioccanti i due ne hanno rilasciate abbastanza. E Winfrey, che sa abilmente destreggiarsi in situazioni come queste, ha saputo confezionare due ore di intervista che tengono incollati allo schermo, senza cadere mai nel torbido ma dando ai due intervistati tutto il tempo necessario per confidarsi.

Curiosa, tra l’altro, la scelta di far partire lo speciale con la sola presenza di Meghan Markle, come a voler dividere la sua esperienza in due: da una parte, l’attrice che arriva a Corte e si ritrova dentro un mondo che -a suo dire- non l’ha mai accettata pienamente, e dall’altra la moglie di Harry, con cui ha iniziati una nuova vita per fuggire da un ambiente che le stava mettendo sempre più pressione.

Markle non ci gira troppo intorno e parla di pensieri suicidi, accusa la Famiglia Reale di aver avuto preoccupazioni circa il colore della pelle di Archie, il loro primo figlio (la Duchessa ora è in attesa di una bambina, come rivelato da Harry proprio durante l’intervista), e di essere stata “silenziata”.

Dal canto suo, anche Harry non le ha mandate a dire, dicendosi “deluso” dal padre che, insieme al fratello William, sarebbero “intrappolati” dentro un sistema. Da qui la decisione di abbandonare l’Inghilterra e la necessità, una volta tagliati loro i contributi per le misure di sicurezza, di stringere degli accordi con Netflix e Spotify.

E dalla Famiglia Reale? Nessuna reazione, per ora, anche se le parole di Harry e Meghan hanno fatto il giro del mondo ed a due giorni dalla loro messa in onda negli Stati Uniti continuano a far discutere, come accadrà questa sera anche per chi si sintonizzerà su Tv8.