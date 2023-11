Hairstyle: The Talent Show su Real Time: orari e streaming

Andrà in onda a partire da questa sera, giovedì 16 novembre 2023, il talent show Hairstyle: The Talent Show. Il programma condotto da Rossano Ferretti, noto hairstylist, e Rudy Mostarda, hairstylist globale, cerca i migliori parrucchieri del mondo e i concorrenti si sfideranno in una serie di sfide per dimostrare le loro abilità.

Hairstyle: The Talent Show: date e orari

Lo show va in onda in anteprima il 16 novembre 2023 e ogni giovedì sera alle 21:30 su Real Time, ed è disponibile su Rakuten TV e su Discovery+.

Hairstyle: The Talent Show: giudici

I concorrenti sono giudicati da una giuria di esperti, tra cui:

Rossano Ferretti

Rudy Mostarda

Alfaparf Milano Professional Italia

Elyse Rox Schaumburg,IL Hairstylist

Diego Lainz Cagigas

Agustin Hernández

Beatriz Matallana

Mar Fonseca

Hairstyle: The Talent Show: Casting

Per partecipare al programma bisogna essere parrucchieri professionisti e scrivere a questo indirizzo.