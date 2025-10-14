Greenland, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 14 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Greenland. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Greenland – Trama

Greenland (titolo originale: Greenland) è un disaster movie americano del 2020, diretto da Ric Roman Waugh e scritto da Chris Sparling. Il film, che combina elementi di thriller, azione e dramma familiare, è stato distribuito in Italia da Lucky Red e ha incassato circa 1,5 milioni di euro al box office nazionale. Un sequel, Greenland: Migration, è previsto per gennaio 2026.

La storia ruota attorno a una cometa gigantesca chiamata Clarke, scoperta all’ultimo momento, che minaccia di distruggere la Terra con i suoi frammenti. John Garrity (Gerard Butler), un ingegnere strutturale, riceve un messaggio codificato che indica che lui, la sua ex moglie Allison (Morena Baccarin) e il loro figlio autistico Nathan (Roger Dale Floyd) sono tra i selezionati per l’evacuazione verso un complesso di bunker sotterranei in Groenlandia, vicino alla base aerea di Thule.

In un contesto di caos totale – con blackout, saccheggi e il cielo illuminato da meteore – la famiglia deve attraversare gli Stati Uniti in un viaggio disperato, affrontando pericoli umani e naturali, per raggiungere l’aeroporto e imbarcarsi su un volo militare. Il film esplora temi di sopravvivenza, legami familiari e l’oscurità dell’umanità in extremis, culminando in una corsa contro il tempo per un futuro incerto.

Greenland – Cast e attori

Gerard Butler è John Garrity. Ingegnere e padre di famiglia, protagonista assoluto.

Morena Baccarin è Allison Garrity. Ex moglie di John, determinata e materna.

Roger Dale Floyd è Nathan Garrity. Figlio autistico della coppia, elemento emotivo centrale.

David Denman è Ralph Vetro. Amico di famiglia, figura di supporto.

Scott Glenn è Dale. Nonno paterno, saggio e burbero.

Hope Davis è Judy. Funzionaria governativa.